Kerem Bürsin'den Selin Yağcıoğlu'na Aşk İtirafı: Yıllar Sonra Gelen Sürpriz Hamle!

Kerem Bürsin, özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozdu ve sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı aşkı tüm dünyaya duyurdu.

Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerin ardından özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden Bürsin, Yağcıoğlu'nun doğum gününde yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

Sevgilisinin doğum günü fotoğraflarına yorum yapan yakışıklı oyuncu, "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!" dedi.

Bürsin'in bu hamlesi, ikilinin aşk yaşadığı yönündeki dedikoduları da resmen doğrulamış oldu.

Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Mehtap Algül ve Selin Yağcıoğlu’nun da yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.