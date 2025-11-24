MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kerem Bürsin'den Selin Yağcıoğlu'na Aşk İtirafı: Yıllar Sonra Gelen Sürpriz Hamle!

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu aşk dedikoduları uzun süredir magazin gündemini meşgul ediyordu. Bürsin'in Yağcıoğlu'nun doğum gününde yaptığı paylaşımla bu iddialar doğrulandı.

Kerem Bürsin'den Selin Yağcıoğlu'na Aşk İtirafı: Yıllar Sonra Gelen Sürpriz Hamle!

Kerem Bürsin, özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozdu ve sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı aşkı tüm dünyaya duyurdu.

Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel gibi isimlerle yaşadığı ilişkilerin ardından özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih eden Bürsin, Yağcıoğlu'nun doğum gününde yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

Kerem Bürsin den Selin Yağcıoğlu na Aşk İtirafı: Yıllar Sonra Gelen Sürpriz Hamle! 1

Sevgilisinin doğum günü fotoğraflarına yorum yapan yakışıklı oyuncu, "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski sevgilisiyle aşk yaşayan arkadaşını fena ifşa etti Eski sevgilisiyle aşk yaşayan arkadaşını fena ifşa etti

Bürsin'in bu hamlesi, ikilinin aşk yaşadığı yönündeki dedikoduları da resmen doğrulamış oldu.

Kerem Bürsin den Selin Yağcıoğlu na Aşk İtirafı: Yıllar Sonra Gelen Sürpriz Hamle! 2

Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Mehtap Algül ve Selin Yağcıoğlu’nun da yakın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk soruda elendi! Soruyu görenler 'yok artık' dediİlk soruda elendi! Soruyu görenler 'yok artık' dedi
Minicik bikinisiyle sere serpe uzandı! Beğeni rekoru kırdıMinicik bikinisiyle sere serpe uzandı! Beğeni rekoru kırdı

Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.