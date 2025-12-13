MAGAZİN

Yeni filmine hazırlanıyordu! Hollywood yıldızı Peter Greene evinde ölü bulundu

Özellikle 'Pulp Fiction' ve 'The Mask' filmlerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Greene, New York'taki dairesinde ölü bulundu.

Yeni filmine hazırlanıyordu! Hollywood yıldızı Peter Greene evinde ölü bulundu
Öznur Yaslı İkier

1994 yapımı 'Maske' filminde 'Dorian Tyrell' karakterine hayat veren, Quentin Tarantino imzalı 'Pulp Fiction'daki 'Zed' rolüyle hafızalarda yer edinen Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti.

Hollywood yıldızının, New York'un Lower East Side bölgesindeki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Yeni filmine hazırlanıyordu! Hollywood yıldızı Peter Greene evinde ölü bulundu 1

Polis, olayda herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini ve ölüm nedeninin henüz belli olmadığını açıkladı.

Yeni filmine hazırlanıyordu! Hollywood yıldızı Peter Greene evinde ölü bulundu 2

Menajeri Gregg Edwards, ünlü oyuncunun önümüzdeki yılın ocak ayında Mickey Rourke ile birlikte 'Mascots' adlı yeni bir filme başlamak üzere olduğunu belirtti.

