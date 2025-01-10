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Kerimcan Durmaz tutuklanmıştı! Komşuları da ünlü çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
10.01.2025 23:35
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmış ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi'ne gönderilen Kerimcan Durmaz'ın komşuları da ünlü çıktı. Durmaz'ın yanındaki koğuşlarda Can Atalay, Seçil Erzan ve Ahmet Özer'in kaldığı ortaya çıktı. Durmaz'ın avluda Atalay, Erzan ve Özer sohbet ettiği öğrenildi.

Emniyet'in yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasının son dalgasında fenomen isim Kerimcan Durmaz mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Durmaz'ın koğuş 'komşuları' da ünlü çıktı.

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Emniyet tarafından yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya ünlülerinin ilk dalgada yakalanarak ev hapisine mahkum edildiği soruşturma kapsamında sosyal medya ünlüleri mercek altına alınmıştı. Son olarak fenomen DJ Kerimcan Durmaz gözaltına alınmıştı.

KERİMCAN DURMAZ TUTUKLANDI

Ekol TV muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre DJ olarak katıldığı bir programda arkasındaki ekranda yasa dışı bahis reklamı yaptığı ortaya çıkan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Durmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KOMŞULARI DA ÜNLÜ ÇIKTI

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tek kişilik koğuşta kalan Kerimcan Durmaz'ın 'komşuları' da son derece tanıdık isimler. Can Atalay, Seçil Erzan, Ahmet Özer ile Kerimcan Durmaz'ın koğuşları yan yana. Kerimcan Durmaz, komşuları Erzan, Özer ve Atalay ile avluda karşılaştıkları ve bir süre sohbet ettikleri öğrenildi. Tutukluluğu devam eden Kerimcan Durmaz'ın günlüğüne şarkı ve hikaye yazdığı öğrenildi.

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Kerimcan Durmaz
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