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Khloe Kardashian’ın bikinili hali sosyal medyayı ikiye böldü: "Kıvrımların nerede?"

Khloe Kardashian’ın bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. Fit vücuduyla övgü toplarken, bazı takipçileri ise eski kıvrımlarını özlediklerini dile getirdi.

Khloe Kardashian’ın bikinili hali sosyal medyayı ikiye böldü: "Kıvrımların nerede?"
Kubra Akalın

Khloe Kardashian, son bikinili pozlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 40 yaşındaki reality yıldızı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla fit vücudunu gözler önüne serdi.

303 milyon takipçisiyle paylaştığı karelerde, kırmızı detaylı ve kiraz desenli bikinisiyle dikkat çeken Khloe, yedi yaşındaki kızı True ve iki yaşındaki oğlu Tatum’la birlikte poz verdi.

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Ünlü ismin adeta karın kaslarını sergilediği bu pozlarda, üçgen bikini üstü göğüs dekoltesini öne çıkarırken, alt bikini ise sıkı vücudunu gözler önüne serdi.

Paylaşıma gelen yorumların büyük çoğunluğu olumlu olsa da, bazı takipçiler Khloe’nin zayıf görünümünden memnun kalmadı.

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Birçok kullanıcı onun önceki kıvrımlı vücudunu özlediğini belirtirken, bir kişi “Khloe’yi yeniden kıvrımlı yapın” yorumuyla dikkat çekti.

Bazı takipçiler ise ünlü ismin diyet ve egzersiz programını sordu.

Khloe Kardashian’ın yeni tarzı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Mynet'in Sesi
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Khloe Kardashian
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