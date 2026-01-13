MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kibariye'nin ayağı sosyal medyada gündem oldu! Herkes aynı yorumu yaptı

Katarsis programına konuk olan ve samimi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Kibariye, program sırasında bir anda ayakkabısını çıkarıp ayağını gösterdi. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kibariye'nin ayağı sosyal medyada gündem oldu! Herkes aynı yorumu yaptı
Öznur Yaslı İkier

Güçlü sesi, kendine has tarzı ve sempatik halleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kibariye şimdi de ayağıyla gündem oldu.

Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk olan ve samimi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Kibariye, program sırasında ayağını gösterdi.

Kibariye nin ayağı sosyal medyada gündem oldu! Herkes aynı yorumu yaptı 1

Arkadaşlarıyla Akhisar'a çıktığını söyleyen Kibariye, 'Akhisar'da direk var hani direk. Kayarsın, oyun oynarsın. Direkten kaymayı çok severim ben. Ama bir gün kaydığım için ayağıma dibine kadar cam girdi. Böyle bir olay yaşadım. Bu ayağımı bile unuttum o güzel arkadaşlarımı özlemekten. Ameliyat atlattım küçükken, parasız günlerimizde. Ama ayağım böyle kaldı' diyerek ayakkabısını çıkarıp ayağını gösterdi.

Kibariye nin ayağı sosyal medyada gündem oldu! Herkes aynı yorumu yaptı 2

YORUM YAĞDI

Program yayınlandıktan sonra Twitter'da TT olan Kibariye'nin ayakları binlerce hesap tarafından paylaşıldı. Kibariye'nin ayaklarına sosyal medyada; 'keşke görmeseydim', 'buna gerek var mıydı?' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni sevgilisiyle görüntülendi! Beşiktaş'ın yıldızı ile aşk yaşıyorYeni sevgilisiyle görüntülendi! Beşiktaş'ın yıldızı ile aşk yaşıyor
Yeni bölüm yayınlanmamıştı! Fragman heyecanlandırdıYeni bölüm yayınlanmamıştı! Fragman heyecanlandırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kibariye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.