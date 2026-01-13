Kibariye'nin ayağı sosyal medyada gündem oldu! Herkes aynı yorumu yaptı

Güçlü sesi, kendine has tarzı ve sempatik halleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kibariye şimdi de ayağıyla gündem oldu.

Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk olan ve samimi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Kibariye, program sırasında ayağını gösterdi.

Arkadaşlarıyla Akhisar'a çıktığını söyleyen Kibariye, 'Akhisar'da direk var hani direk. Kayarsın, oyun oynarsın. Direkten kaymayı çok severim ben. Ama bir gün kaydığım için ayağıma dibine kadar cam girdi. Böyle bir olay yaşadım. Bu ayağımı bile unuttum o güzel arkadaşlarımı özlemekten. Ameliyat atlattım küçükken, parasız günlerimizde. Ama ayağım böyle kaldı' diyerek ayakkabısını çıkarıp ayağını gösterdi.

YORUM YAĞDI

Program yayınlandıktan sonra Twitter'da TT olan Kibariye'nin ayakları binlerce hesap tarafından paylaşıldı. Kibariye'nin ayaklarına sosyal medyada; 'keşke görmeseydim', 'buna gerek var mıydı?' gibi yorumlar yapıldı.