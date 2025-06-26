Kilo verince açıldıkça açıldı! Demet Akalın'a "Evde kocana ne giyiyorsun?" diye sorulunca... Cevabı sosyal medyayı salladı

Şarkıları, sahne performansı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi.

11 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü isim daha fazla zayıflamak için zayıflama iğnesi bile yaptırmıştı.

Kilo verince 'açıldıkça açıldı' yorumları yapılan Akalın'a sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

Demet Akalın'a bir takipçisi "Evde kocana ne giyiniyorsun?" diye sordu. Ünlüşarkıcı "Giymiyorum" yanıtını verince sosyal medyanın gündemine oturdu.