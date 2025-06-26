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Kilo verince açıldıkça açıldı! Demet Akalın'a "Evde kocana ne giyiyorsun?" diye sorulunca... Cevabı sosyal medyayı salladı

Son dönemde verdiği kilolar ve değişen sahne kostümleriyle adından söz ettiren Demet Akalın çıktığı tatilden bikinili karelerini de yayınladı. Kilo verince 'açıldıkça açıldı' yorumları yapılan Akalın'a sosyal medyada "Evde kocana ne giyiyorsun?" diye soruldu. Verdiği yanıt sosyal medyayı salladı.

Kilo verince açıldıkça açıldı! Demet Akalın'a "Evde kocana ne giyiyorsun?" diye sorulunca... Cevabı sosyal medyayı salladı
Öznur Yaslı İkier

Şarkıları, sahne performansı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi.

11 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan ünlü isim daha fazla zayıflamak için zayıflama iğnesi bile yaptırmıştı.

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Kilo verince 'açıldıkça açıldı' yorumları yapılan Akalın'a sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

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Demet Akalın'a bir takipçisi "Evde kocana ne giyiniyorsun?" diye sordu. Ünlüşarkıcı "Giymiyorum" yanıtını verince sosyal medyanın gündemine oturdu.

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DEMET YANIT

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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