Kim Kardashian'dan cesur seçim! Minik crop top ile kıvrımlarını sergiledi

Moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Kim Kardashian, Paris Moda Haftası kapsamında paylaştığı yeni pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı. 44 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Margiela imzalı şık bir kombinle hayranlarının karşısına çıktı.

Kardashian, askısız krem tonlarında bir crop top ve uyumlu maxi etek tercih ederek cesur tarzını bir kez daha konuşturdu.

Sütyen tercih etmeyen Kim, fit vücudu ve kusursuz karın kaslarıyla göz doldurdu. Paylaşımına “90’s Martin Margiela” notunu düşen yıldız, kısa sürede milyonlarca beğeni topladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Saçlarını kısacık kestirdi! Annesinin aynısı oldu

Yeni tarzıyla sık sık gündeme gelen Kim, son dönemde annesi Kris Jenner’ın ikonik kısa kesim saç modelinden ilham alarak görünümünü tamamen yeniledi.

Kardashian’ın yeni tarzı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 354 milyon takipçisinden biri “Kris Jenner, sen misin?” yorumunu yaparken, bir diğeri “Kris!!!” ifadelerini kullandı.