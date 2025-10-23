MAGAZİN

Kim Kardashian Mert Alas'ın partisinde çok iddialı! 'Göğüs kemeri her an açılacak gibi'

Ünlü reality yıldızı Kim Kardashian, Londra’da düzenlenen ışıltılı bir partiye katılarak şeffaf mini elbisesiyle adeta tüm bakışları üzerinde topladı. 45. yaşını kutladıktan bir gün sonra kameralara poz veren yıldız, iddialı tarzıyla pek çok yorum da aldı.

Moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Kim Kardashian, Londra’da ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alas tarafından düzenlenen görkemli partiye katıldı. 45. doğum gününü sadece bir gün önce kutlayan televizyon yıldızı, şeffaf kumaştan tasarlanmış dar kesim mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Üzerinde işlemeli boncuk detayları bulunan elbisesini, üst kısmında yer alan cesur bir bralette ile tamamlayan Kardashian, görünümünü siyah şeffaf çoraplar ve koyu kırmızı açık burunlu topuklularla tamamladı. Ünlü isim, elbisesiyle uyumlu bir choker takarak görünümüne zarif bir dokunuş kattı.

Gecenin temasına uygun olarak makyajında dumanlı gözler, belirgin kirpikler, yanaklarda pembe allık ve dudaklarda nude tonları tercih etti.

Yağmurlu Londra gecesinde bile şıklığından ödün vermeyen Kardashian, partiden çıkarken kameralara poz verdi. Sosyal medyada ise Kardashian'a yorum yağdı.

Kimi ünlü yıldızın bu iddialı tarzı için "Göğüs kemeri her an açılacak gibi", "Göğsü her an özgürlüğünü ilan edecek gibi", "Göğüsleri çok fena görünüyor" derken kimi de "Kadın her zaman olay" yorumlarında bulundu.

Kim Kardashian Mert Alas
