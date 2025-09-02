MAGAZİN

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL’lik sorunun cevap şıkları sosyal medyayı salladı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, bu kez 200 bin TL’lik sorusunun cevap şıkları gündem oldu. Yarışmacı Tuğçe Kurt’un karşılaştığı soru, hem izleyicilerin hem de ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın dikkatini çekti.

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL’lik sorunun cevap şıkları sosyal medyayı salladı!
Kubra Akalın

Oktay Kaynarca'nın sunucu Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yine ilginç anlar yaşandı. Yarışmacı 23 yaşındaki Tuğçe Kurt 200 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.

Ancak bu bölümde asıl dikkat çeken, yarışmacının karşılaştığı 200 bin TL’lik sorunun şıkları oldu.

Kim Milyoner Olmak İster de 200 bin TL’lik sorunun cevap şıkları sosyal medyayı salladı! 1

“Norveç’in, başkent Oslo’dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?” sorusunun şıkları şöyleydi:

A) Güllü
B) Kibariye
C) Bergen
D) Dilberay.

Arabesk müziğin dört önemli isminin yer aldığı seçenekler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken “Bergen” filminde başrolü üstlenen Farah Zeynep Abdullah da soruyu paylaştı.

Kim Milyoner Olmak İster de 200 bin TL’lik sorunun cevap şıkları sosyal medyayı salladı! 2

Sosyal medyada ise bu yanıtlara tepkiler de vardı. Seyirciler "Bu soruyu ilk soruda sorsan sırıtmaz", "Edit sandım ama gerçekmiş", "200 bin TL'lik soru bu olmamalı" tepkisinde bulundu.

Ancak bazı seyirciler de şıkları eğlenceli bularak durumun eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster
