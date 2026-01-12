MAGAZİN

Kim Milyoner Olmak İster'de 3. soruda elendi! "Şok içerisindeyim"

Kim Milyoner Olmak İster’de talihsiz bir an yaşandı; yarışmacı, soruyu yanlış anlayınca üçüncü soruda elenerek geceye damga vurdu. Oktay Kaynarca ise verilen yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de 3. soruda elendi! "Şok içerisindeyim"

ATV’nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 11 Ocak Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem heyecanlı hem de renkli anların yaşandığı bölümde bir yarışmacının erken vedası dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster de 3. soruda elendi! "Şok içerisindeyim" 1

Yarışmada talihsiz anlar yaşayan yarışmacı, üçüncü soruda elendi. Soruyu yanlış yorumlaması sonucu verdiği cevap, yarışmanın sonu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster de 3. soruda elendi! "Şok içerisindeyim" 2

Yarışmacıya yöneltilen “Kullanışı rahat, kolay olan şeyler için kullanılan ifade hangisidir?” sorusu dikkat çekti. Soruyu yeniden okumasına rağmen doğru şık olan “spor” yerine “felsefe” cevabını işaretleyen yarışmacı, yanlış yanıtla yarışmaya veda etti.

Soruya yanlış yanıt vermesine kendisi de şaşırtan yarışmacı "Şok içerisindeyim şu an" deyince Oktay Kaynarca da "Ben de" diyerek yanıt verdi.

