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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de kadın yarışmacı Ferdi Tayfur'un sesini tanıyamadı! Oktay Kaynarca da şaşırdı o anlar gündem oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de kadın yarışmacı Ferdi Tayfur'un sesini tanıyamadı! Oktay Kaynarca da şaşırdı o anlar gündem oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.01.2025 17:24
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Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster? programında geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz Ferdi Tayfur'la ilgili soru soruldu. Genç kadın yarışmacının ilk başta ünlü sanatçının sesini tanıyamaması gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de kadın yarışmacı Ferdi Tayfur'un sesini tanıyamadı! Oktay Kaynarca da şaşırdı o anlar gündem oldu!

ATV ekranlarında yayınlanan, Oktay Kaynarca’nın sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster? programında geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'la ilgili sesli bir soru soruldu.

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SESİNİ TANIYAMADI!

Programda Oktay Kaynarca Zehra Şebnem Yülek isimli yarışmacıya "Dinlediğiniz 'Hatıran Yeter' adlı şarkıyı seslendiren, Ocak 2025'te vefat eden şarkıcı, besteci ve oyuncu kimdir?" sorusunu sordu.

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Şarkının çaldığı stüdyoda herkes Hatıran Yeter'i söylerken yarışmacı cevaptan emin olamadı. Sonunda Ferdi Tayfur cevabını veren yarışmacıya ünlü sunucu küçük de olsa sitem etti.

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"Aslında genç kuşağın da çok sahiplendiği, dinlediği şarkıları olan Ferdi Tayfur birçok kuşağa duygusal anlamda yolculuk yaptırttı. Çok önemli eserler çıkardı. Arabesk dalında en önemli isimlerden bir tanesiydi. O yüzden arkasından milyonlar uğurladı. Soru vesilesiyle de kendisine Allah'tan rahmet ailesine de baş sağlığı diliyoruz." dedi.

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Ferdi Tayfur Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster
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