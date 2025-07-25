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Kim Milyoner Olmak İster'de 'Robin Hood'sorusu! Russel Crowe tam 10 yıl sonra gerçeği öğrendi

Ünlü oyuncu Russell Crowe, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında sorulan bir soruyla gündeme geldi. 'Robin Hood' filmiyle ilgili soru, yarışmacıya zor anlar yaşattı ve joker kullanmasına rağmen elenmesine neden oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Robin Hood'sorusu! Russel Crowe tam 10 yıl sonra gerçeği öğrendi
Öznur Yaslı İkier

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç anlar yaşandı.

Usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda, bir yarışmacıya 'Robin Hood' filmiyle ilgili bir soru yöneltildi. Soru, 2009'da çekilen ve 2010'da gösterime giren 'Robin Hood' filminin başrol oyuncusu Russell Crowe ile ilgiliydi.

Kim Milyoner Olmak İster de Robin Hood sorusu! Russel Crowe tam 10 yıl sonra gerçeği öğrendi 1

Yarışmacıya, '2009'da çekilen, 2010'da gösterime giren 'Robin Hood' adlı filmin başrol oyuncusu Russell Crowe, filmin çekimleri bittikten 10 yıl sonra hangisini öğrenmiştir?' diye bir soru soruldu.

Zorlu soru karşısında yarışmacı, joker haklarını kullanmak zorunda kaldı. Ancak, jokerlerin yardımıyla da doğru cevaba ulaşamadı ve yarışmadan elendi.

Kim Milyoner Olmak İster de Robin Hood sorusu! Russel Crowe tam 10 yıl sonra gerçeği öğrendi 2

Sorunun şıkları ise şöyleydi:
A) Filmin sonunda ne olduğunu
B) Çekim sırasında bacaklarını kırdığını
C) Bazı sahnelerde dublörü olduğunu
D) Aslında Robin Hood'u oynamadığını.

Doğru cevap B şıkkı olan 'Çekim sırasında bacaklarını kırdığını' idi.

Bu ilginç an, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, Russell Crowe'un filmle ilgili böyle bir bilgiye sahip olmasının şaşırtıcı olduğunu yorumladı. Bazı kullanıcılar ise, yarışmacının joker kullanmasına rağmen elenmesini talihsizlik olarak değerlendirdi. a

Kim Milyoner Olmak İster de Robin Hood sorusu! Russel Crowe tam 10 yıl sonra gerçeği öğrendi 3

Russell Crowe'un 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında soru olması ve yarışmacının elenmesi, hem yarışmanın heyecanını artırdı hem de ünlü oyuncunun kariyerine ilginç bir anekdot olarak eklendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster
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