Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışma başladığı gibi bitti! O anlar viral oldu

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan programda yaşanan bir an ise geceye damga vurdu.

Yarışmaya katılan Selin Kuranoğulları, henüz ilk soruda verdiği yanıtla hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki şaşırmayı başardı.

24 yaşındaki Selin Kuranoğulları'na ilk soru olarak “Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?” diye soruldu. Soruya '2' yanıtını veren Selin Kuranoğulları bu cevapla yarışmaya daha başlamadan veda etti.

O ANLAR VİRAL OLDU

İlk soruda elenen yarışmacı, herhangi bir ödül kazanamadan yarışmaya veda etti.

Sosyal medyada kısa sürede viral olan anlara 'en basit sorulardan biriydi', 'heyecandan oldu' gibi yorumlar yapıldı.