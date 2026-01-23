MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışma başladığı gibi bitti! O anlar viral oldu

ATV’nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de dün akşam yine şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmaya katılan 24 yaşındaki Selin Kuranoğulları, henüz ilk soruda elendi. Basit kabul edilen soru karşısında yaşanan şaşkınlık kısa sürede gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışma başladığı gibi bitti! O anlar viral oldu
Öznur Yaslı İkier

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan programda yaşanan bir an ise geceye damga vurdu.

Yarışmaya katılan Selin Kuranoğulları, henüz ilk soruda verdiği yanıtla hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki şaşırmayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışma başladığı gibi bitti! O anlar viral oldu 1

24 yaşındaki Selin Kuranoğulları'na ilk soru olarak “Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?” diye soruldu. Soruya '2' yanıtını veren Selin Kuranoğulları bu cevapla yarışmaya daha başlamadan veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışma başladığı gibi bitti! O anlar viral oldu 2

O ANLAR VİRAL OLDU

İlk soruda elenen yarışmacı, herhangi bir ödül kazanamadan yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar! Yarışma başladığı gibi bitti! O anlar viral oldu 3

Sosyal medyada kısa sürede viral olan anlara 'en basit sorulardan biriydi', 'heyecandan oldu' gibi yorumlar yapıldı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem Uzan aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kimmişCem Uzan aşkını ilan etti! Yeni sevgilisi bakın kimmiş
Survivor'da eleme heyecanı! Dominik'e veda eden isim belli olduSurvivor'da eleme heyecanı! Dominik'e veda eden isim belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.