Kim Milyoner Olmak İster’deki yarışmacı gündem oldu! ‘Türk Elon Musk’ o soruda elendi

ATV'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle izlendi.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de bugün ilgi çekici performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Fatih Yakıcı isimli yarışmacıyı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kendisini 'Türk Elon Musk' olarak tanıtan ve sosyal medya fenomeni olduğunu dile getiren Yakıcı hayat hikayesini anlatırken, "Adımı unuttum, bana 'Türk Elon Musk' olarak hitap etmeye başladılar.

Sosyal medyadan yorumlar geliyor bazen sanki ben kendimi benzetiyorum gibi ama öyle değil. İşimle ilgili video çekerken 'Türk Elon Musk' şeklinde yorumlar gelmeye başladı. Madem insanlar benzetiyor ben de bu işin üstüne düştüm" ifadelerini kullandı.

Yarışmaya iyi bir başlangıç yapan Yakıcı, ilk baraj sorularını başarıyla geçti. Ancak 50 bin TL değerindeki ikinci baraj sorusunda zorlandı. Kendisine yöneltilen soru şu şekildeydi:

YARIŞMADAN 5 BİN TL ÖDÜL KAZANDI

"Gary Oldman, 2017 yapımı 'En Karanlık Saat' adlı filmde kimi canlandırarak 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü kazanmıştır?"

Yarışmacı sırasıyla telefon ve yarı yarıya joker haklarını kullandı. Ancak emin olamamasına rağmen "C- Adolf Hitler" cevabını verdi. Doğru cevap "B- Winston Churchill" olarak açıklanınca, Yakıcı yarışmaya veda etti. Yarışmacı programdan 5 bin TL ödül kazanarak ayrıldı.