Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca yeni proje hazırlığında! Kadroya girdi

Son yıllarda rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizileriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca bir süredir fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstleniyor.

Şimdilerde yeni dizi projesi hazırlığında olan Kaynarca, Atv ekranlarında yayınlanacak olan “Kafkas” dizisinin kadrosuna girdi. KYN Yapım imzalı dizinin senaryosunu Mehmet Ercan Erdem kaleme alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta yönetmen Mustafa Şevki Doğan’ın çekeceği dizi İstanbul dışında çekilecek.

YENİ YILDA YAYINDA OLMASI PLANLANIYOR

Topraklarına bağlı ve mücadeleci bir iş insanı olan Kafkas’a hayat verecek olan Kaynarca, şu günlerde kanaldaki son toplantılarını yapıyor. Dizinin her şey yolunda giderse aralıkta sete çıkıp yeni yılda da yayında olması planlanıyor.