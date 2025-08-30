Kırgın Çiçekler'in Feride'si İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Kırgın Çiçekler, Nöbet, Destan, Kuruluş Osman, Kara Ağaç Destanı ve Bir Zamanlar İstanbul gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu İpek Karapınar, bir süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Ali Balcı nikah masasına oturdu.

Ünlü çiftin düğününe meslektaşları ve yakınları katıldı; mutluluk kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşıldı.

İpek Karapınar'ın ince askılı ve dantel işlemeli gelinliği takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medyada Karapınar'a 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'su gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.