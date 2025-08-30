MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kırgın Çiçekler'in Feride'si İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Atv ekranlarında yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği 'Feride Güngör' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin düğününden ilk kareler geldi.

Kırgın Çiçekler'in Feride'si İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...
Öznur Yaslı İkier

Kırgın Çiçekler, Nöbet, Destan, Kuruluş Osman, Kara Ağaç Destanı ve Bir Zamanlar İstanbul gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu İpek Karapınar, bir süredir birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Ali Balcı nikah masasına oturdu.

Kırgın Çiçekler in Feride si İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler... 1

Ünlü çiftin düğününe meslektaşları ve yakınları katıldı; mutluluk kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşıldı.

Kırgın Çiçekler in Feride si İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler... 2

İpek Karapınar'ın ince askılı ve dantel işlemeli gelinliği takipçilerinden tam not aldı.

Kırgın Çiçekler in Feride si İpek Karapınar yönetmen Ali Balcı ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler... 3

Sosyal medyada Karapınar'a 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'su gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manifest konserinde kavga! Ortalık bir anda karıştıManifest konserinde kavga! Ortalık bir anda karıştı
Oğulları Karan okullu oldu! Koleje ödenen para ortaya çıktıOğulları Karan okullu oldu! Koleje ödenen para ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Yönetmen kuruluş osman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapalıçarşı'da dev operasyon! Görüntüler ortaya çıktı: 30 kişi tutuklandı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Görüntüler ortaya çıktı: 30 kişi tutuklandı

Kerem Aktürkoğlu'nun 12 yıl önceki fotoğrafı sızdırıldı! Hangi takımı tuttuğu da ortaya çıktı...

Kerem Aktürkoğlu'nun 12 yıl önceki fotoğrafı sızdırıldı! Hangi takımı tuttuğu da ortaya çıktı...

Belediye usulsüz kullanım yaptı, meydan karanlığa gömüldü

Belediye usulsüz kullanım yaptı, meydan karanlığa gömüldü

Kerem Aktürkoğlu'na en yakın arkadaşlarından darbe! Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı tepkisini koydu...

Kerem Aktürkoğlu'na en yakın arkadaşlarından darbe! Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı tepkisini koydu...

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için resmi açıklama geldi! Taraftarı heyecanlandıran sözler...

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe için resmi açıklama geldi! Taraftarı heyecanlandıran sözler...

Sergen Yalçın ayağının tozuyla ayrılığa izin verdi! Beşiktaş'tan İtalya'ya gitti

Sergen Yalçın ayağının tozuyla ayrılığa izin verdi! Beşiktaş'tan İtalya'ya gitti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.