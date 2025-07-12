Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker tatilde! Mayolu pozlarını peş peşe yayınladı

Beyaz Karanfil, Kırgın Çiçekler, Hizmetçiler ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok projede boy gösteren ünlü oyuncu Aleyna Solaker şimdilerde Bodrum tatilinde.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Solaker siyah mayosuyla peş peşe poz verdi. Genç oyuncunun peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Aleyna Solaker'e sosyal medyada; 'Siyah rengin en çok yakıştığı', 'Çok güzelsin Aleyna', 'Gerçek yaz kadını' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

ALEYNA SOLAKER KİMDİR?

Aleyna Solaker, 22 Aralık 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Aleyna Solaker eğitimine Bilgi Üniversitesi'nde devam etti.

Solaker, ilk oyunculuk deneyimini 2006 yılında yayınlanan Kuş Dili dizisi ile yaşadı.