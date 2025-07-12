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Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker tatilde! Mayolu pozlarını peş peşe yayınladı

Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği 'Meral' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aleyna Solaker son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol almıştı. Genç oyuncu şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Soluğu Bodrum'da alan Solaker siyah mayosuyla peş peşe poz verdi.

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker tatilde! Mayolu pozlarını peş peşe yayınladı
Öznur Yaslı İkier

Beyaz Karanfil, Kırgın Çiçekler, Hizmetçiler ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok projede boy gösteren ünlü oyuncu Aleyna Solaker şimdilerde Bodrum tatilinde.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Solaker siyah mayosuyla peş peşe poz verdi. Genç oyuncunun peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kırgın Çiçekler in Meral i Aleyna Solaker tatilde! Mayolu pozlarını peş peşe yayınladı 1

YORUM YAĞDI

Aleyna Solaker'e sosyal medyada; 'Siyah rengin en çok yakıştığı', 'Çok güzelsin Aleyna', 'Gerçek yaz kadını' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Kırgın Çiçekler in Meral i Aleyna Solaker tatilde! Mayolu pozlarını peş peşe yayınladı 2

ALEYNA SOLAKER KİMDİR?

Aleyna Solaker, 22 Aralık 1996 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Aleyna Solaker eğitimine Bilgi Üniversitesi'nde devam etti.

Kırgın Çiçekler in Meral i Aleyna Solaker tatilde! Mayolu pozlarını peş peşe yayınladı 3

Solaker, ilk oyunculuk deneyimini 2006 yılında yayınlanan Kuş Dili dizisi ile yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Aleyna Solaker
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