Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeniden başlıyor! Gelin adaylarının tanıtımı yayınlandı sosyal medya ayağa kalktı! 'İzlerken utandım'

Bir zamanlar Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekranlara kilitleyen izdivaç programı Kısmetse Olur, yenilenmiş haliyle YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkıyordu.

Ancak kısa süren program şimdilerde yeniden başlamak için gün sayıyr. Kısmetse Olur bu defa Aşkın Gücü formatıyla Prime Video'da yayınlanacak.

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği program 3 Kasım'da yayın hayatına başlayacak. Kısmetse Olur Aşkın Gücü için geri sayım başlamışken gelin adaylarının tanıtım videosu yayınlandı.

YORUM YAĞDI

Kızların kendilerini tanıttıkları video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gelin adayları için; 'İzlerken ben utandım', 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?', 'Parodi falan mı yoksa gerçek mi?', 'Bunları çok mu arıyorlar?' gibi yorumlar yapıldı.