MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeniden başlıyor! Gelin adaylarının tanıtımı yayınlandı sosyal medya ayağa kalktı! 'İzlerken utandım'

Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur, yıllar sonra yeni formatıyla YouTube platformunda yayınlanmış ancak kısa sürmüştü. Kısmetse Olur şimdi de 'Aşkın Gücü' formatıyla Prime Video'da başlıyor. Kısmetse Olur gelin adaylarının tanıtım videosu yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeniden başlıyor! Gelin adaylarının tanıtımı yayınlandı sosyal medya ayağa kalktı! 'İzlerken utandım'
Öznur Yaslı İkier

Bir zamanlar Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekranlara kilitleyen izdivaç programı Kısmetse Olur, yenilenmiş haliyle YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkıyordu.

Ancak kısa süren program şimdilerde yeniden başlamak için gün sayıyr. Kısmetse Olur bu defa Aşkın Gücü formatıyla Prime Video'da yayınlanacak.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeniden başlıyor! Gelin adaylarının tanıtımı yayınlandı sosyal medya ayağa kalktı! İzlerken utandım 1

Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği program 3 Kasım'da yayın hayatına başlayacak. Kısmetse Olur Aşkın Gücü için geri sayım başlamışken gelin adaylarının tanıtım videosu yayınlandı.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeniden başlıyor! Gelin adaylarının tanıtımı yayınlandı sosyal medya ayağa kalktı! İzlerken utandım 2

YORUM YAĞDI

Kızların kendilerini tanıttıkları video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeniden başlıyor! Gelin adaylarının tanıtımı yayınlandı sosyal medya ayağa kalktı! İzlerken utandım 3

Gelin adayları için; 'İzlerken ben utandım', 'Kimse biz ne yapıyoruz demedi mi?', 'Parodi falan mı yoksa gerçek mi?', 'Bunları çok mu arıyorlar?' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Son pozları olay oldu Ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Son pozları olay oldu
Fenomen dizide başrolün vedası kesinleşti! Yapımcıdan açıklama gecikmediFenomen dizide başrolün vedası kesinleşti! Yapımcıdan açıklama gecikmedi

Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.