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Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu sezonu Alaçatı'da açtı! Plajdaki locaya bir kira parası ödedi

Bir dönemin fenomen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur'un yeni formatı Aşkın Gücü ile hayatımıza giren ve fenomen haline gelen Cansel Ayanoğlu yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü isim Alaçatı'ya gittiğini ancak fiyatları yüksek bulduğunu söyledi.

Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu sezonu Alaçatı'da açtı! Plajdaki locaya bir kira parası ödedi
Öznur Yaslı İkier

Kısmetse Olur programının 'Aşkın Gücü' formatıyla ekranlarda yer alan ve fenomen haline gelen Cansel Ayanoğlu her açıklaması ve her paylaşımıyla gündemde.

Ayanoğlu bu defa tatil fiyatları hakkında açıklamalar da bulundu. Sezonun başlamasıyla birlikte Alaçatı'ya giden Cansel Ayanoğlu beach'e ödedikleri rakamı açıkladı ve çok bulduğunu dile getirdi.

Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu sezonu Alaçatı da açtı! Plajdaki locaya bir kira parası ödedi 1

MagazinBurada'ya açıklamalar yapan Ayanoğlu'' Alaçatı'ya beach'e gittik biz. Loca fiyatı 50 bin TL. Kira fiyatı. Bu rakamlar. Denizler halkın yani. Bu rakamlar şaka mı?'' diye konuştu.

Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu sezonu Alaçatı da açtı! Plajdaki locaya bir kira parası ödedi 2

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kısmetse olur Cansel Ayanoğlu
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