Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu sezonu Alaçatı'da açtı! Plajdaki locaya bir kira parası ödedi

Kısmetse Olur programının 'Aşkın Gücü' formatıyla ekranlarda yer alan ve fenomen haline gelen Cansel Ayanoğlu her açıklaması ve her paylaşımıyla gündemde.

Ayanoğlu bu defa tatil fiyatları hakkında açıklamalar da bulundu. Sezonun başlamasıyla birlikte Alaçatı'ya giden Cansel Ayanoğlu beach'e ödedikleri rakamı açıkladı ve çok bulduğunu dile getirdi.

MagazinBurada'ya açıklamalar yapan Ayanoğlu'' Alaçatı'ya beach'e gittik biz. Loca fiyatı 50 bin TL. Kira fiyatı. Bu rakamlar. Denizler halkın yani. Bu rakamlar şaka mı?'' diye konuştu.