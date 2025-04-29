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Kısmetse Olur Cansel Çördük ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Zayıflığı dikkat çekti

Kısmetse Olur Cansel Çördük yarışmadan sonra adından sık sık söz ettiriyordu. Ülkeyi terk eden Cansel'in değişimi ve cesur pozları yine dikkat çekti. Son pozlarıyla dikkat çeken fenomen zayıflığıyla pek çok yorum aldı.

Kısmetse Olur Cansel Çördük ceketinin içine hiçbir şey giymedi! Zayıflığı dikkat çekti
Kubra Akalın

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük, yarışma süresince Eser West ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre konuşulmuştu. Aynı dönemde Arda Turan’la olan özel mesajlaşmaları da gündeme gelince adından sıkça söz ettiren Çördük, Türkiye'yi terk ederek Amerika'da yeni bir hayat kurdu.

Şimdilerde ABD'de yaşayan ve sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla zaman zaman magazin gündeminde yer alan Çördük, son dönemdeki fiziksel değişimiyle de dikkat çekiyor.

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KISMETSE OLUR CANSEL'İN SON HALİ

Daha önce vücuduna yönelik yapılan yorumlara açık yüreklilikle cevap veren Cansel, “Arkadaşlar aranızda bazen ‘basenlerin çıkmış’, ‘kalçan, göğsün büyümüş’ diyenler var. Olabilir, seviyeli şekilde her yoruma açığım. Vücudum kum saati gibi, çok seviyorum kadın olarak,” ifadeleriyle kendine olan güvenini dile getirmişti.

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Ancak son paylaşımlarıyla Cansel yine dikkat çekti. Oldukça zayıflayan Cansel'in içine hiçbir şey giymeden tercih ettiği ceketiyle verdiği pozlar dikkat çekti.

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Estetiklerle değişen Kısmetse Olur Cansel'e takipçileri, "Erimişsin", "Azıcık kilo almalısın", "Bu halin hiç olmamış" yorumlarında bulundu.

Mynet'in Sesi
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Cansel Çördük
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