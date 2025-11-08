Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ yalnız bırakmadı! Dedesi için ağlayan Can'ı o teselli etti

Ünlü oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cihangir Camii'nde gerçekleşen cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken oyuncuyu, eşi Sedef Avcı ve arkadaşları teselli etmeye çalıştı.
Dedesinin kaybı için göz yaşı döken çiftin 12 yaşındaki çocukları Can Kasabalı'yı, cenazeye katılan Kıvanç Tatlıtuğ teselli etti.
Kıvanç Kasabalı'nın babası Niyazi Kasabalı'nın vefatını şu sözlerle duyurmuştu: "Ailemizin büyüğü Sevgili babamız Niyazi Kasabalı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 08.11.2025 Cumartesi Cihangir Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından kaldırılacaktır"
Okuyucu Yorumları 0 yorum