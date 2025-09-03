Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü işinden olmuştu! O sahneden aldığı ücreti açıkladı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisindeki dublörü gündemdeydi. Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Show TV’deki ‘Aile’ dizisindeki bazı aksiyon sahnelerinde dublör Mehmet Tan yer aldı.

Masa yakma sahnesinin kamera arkası sosyal medyaya düşünce dublör işinden oldu.

“Kıvanç Tatlıtuğ'un doblörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı" Mehmet Tan şu açıklamayı yaptı:

"Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi. Birçok sahne çektim, birçok yerden atladım, birçok sahneyi güzelleştirdim belki de. Yeri geldi sakatlandım ve bu sakatlığımın üstüne Türkiye üçüncüsü oldum. Biz dublörlerin güzel bir kazancı zaten yok. Hepimiz bir oyuncu olabilme hayaliyle bu işe başvuruyoruz. Ben de artık dublörlük yapmak istemiyorum. Bir gün olur da böyle bir şansım olursa kendi dublörlüğümü yapmak istiyorum.”

"ŞOK OLDUM" DİYEREK AÇIKLADI

Beyaz TV'de Beyaz Magazin programına canlı yayınla katılan Mehmet Tan "Beni aradılar şirketten. Dediler ki;Hocamız artık seninle çalışmak istemiyor. Ne olduysa bu olaydan sonra oldu. Şirketimiz artık çalışmak istemiyor dendi. Ben de hiçbir şey diyemedim. Mecburen bu şekilde yani zaten şok oldum. Tamam deyip telefonu kapattım" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisini aramadığını söyleyen dublör oyuncu arasa ondan özür dileyeceğini söyledi. Genç isim ayrıca masa yaktığı o sahneden 3 bin TL aldığını söyledi.