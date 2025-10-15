MAGAZİN

Kıvanç Tatlıtuğ'un kazancı dudak uçuklattı! Rakamı duyan inanamadı! Asgari ücretin iki bin katına 'evet' dedi

Son olarak başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği 'Aslan Soykan' karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde yeni proje hazırlığında. Ünlü isim dijital platformda yayınlanacak olan yeni proje için çalışmalara başlamışken yaptığı reklam anlaşmasıyla da adından söz ettirdi. Tatlıtuğ'un reklam kazancı dudak uçuklattı.

Öznur Yaslı İkier

Aşk-ı Memnu, Ezel, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve son olarak da Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bu defa kazancıyla gündeme geldi.

Şimdilerde dijital platformda yayınlanacak olan yeni proje için hazırlık aşamasında olan Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süredir yüzü olduğu ünlü bir jean markasıyla rekor reklam anlaşmasına imza attı.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Gel Konuşalım'da yer alan habere göre; Kıvanç Tatlıtuğ 2027 yılına kadar sürecek yeni reklam anlaşmasından tam 44 milyon TL kazanacak. Ünlü ismin bu kazancı sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Ünlü ismin yeni anlaşma kapsamında alacağı 44 milyon TL, 2025 yılı asgari ücretinin neredeyse 2.000 katına denk geliyor. Gel Konuşalım programında Tatlıtuğ'un kazancı yorumlanırken 'Dünyanın en kârlı işidir reklam. Kısa zaman ve çok para.' ifadelerini kullandılar.

15 Ekim 2025
15 Ekim 2025

