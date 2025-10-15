Kıvanç Tatlıtuğ'un kazancı dudak uçuklattı! Rakamı duyan inanamadı! Asgari ücretin iki bin katına 'evet' dedi

Aşk-ı Memnu, Ezel, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve son olarak da Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bu defa kazancıyla gündeme geldi.

Şimdilerde dijital platformda yayınlanacak olan yeni proje için hazırlık aşamasında olan Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süredir yüzü olduğu ünlü bir jean markasıyla rekor reklam anlaşmasına imza attı.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Gel Konuşalım'da yer alan habere göre; Kıvanç Tatlıtuğ 2027 yılına kadar sürecek yeni reklam anlaşmasından tam 44 milyon TL kazanacak. Ünlü ismin bu kazancı sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Ünlü ismin yeni anlaşma kapsamında alacağı 44 milyon TL, 2025 yılı asgari ücretinin neredeyse 2.000 katına denk geliyor. Gel Konuşalım programında Tatlıtuğ'un kazancı yorumlanırken 'Dünyanın en kârlı işidir reklam. Kısa zaman ve çok para.' ifadelerini kullandılar.