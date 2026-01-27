Kıvrak danslarıyla viral olmuştu! Gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle gündemde

İzdivaç programları yasaklanmadan önce Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel'in popüler gelin adayı Solmaz Çiros şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve düğünlerde sahne alan Solmaz son haliyle gündem oldu. Aldığı kilolar dikkat çeken Solmaz Çiros'a adeta yorum yağdı.

Ünlü isme; 'eski hali daha güzeldi', 'baya kilo aldı', 'kilo alınca değişti' gibi yorumlar yapıldı.

SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?

Solmaz Çiros, 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Roman kökenli dansçı, şarkıcı ve televizyon ünlüsüdür. Özellikle 2016 yılında katıldığı "Evleneceksen Gel" adlı izdivaç programıyla geniş kitlelerce tanındı.

Ayrıca, "Aşk-ı Roman" adlı diziyle televizyon ekranlarında boy gösterdi ve müzik kariyerine de adım attı. Kendi şarkıları arasında "Aşkımız Buraya Kadar" ve "Asalet Gaydası" gibi parçalar bulunuyor.