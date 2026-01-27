MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kıvrak danslarıyla viral olmuştu! Gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle gündemde

Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı Evleneceksen Gel isimli izdivaç programında kıvrak danslarıyla gündemden düşmeyen Solmaz Çiros bir süredir ekranlarda görünmüyor. Şimdilerde katıldığı düğünlerdeki danslarıyla konuşulan Solmaz Çiros son haliyle gündem oldu.

Kıvrak danslarıyla viral olmuştu! Gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle gündemde
Öznur Yaslı İkier

İzdivaç programları yasaklanmadan önce Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel'in popüler gelin adayı Solmaz Çiros şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Kıvrak danslarıyla viral olmuştu! Gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle gündemde 1

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve düğünlerde sahne alan Solmaz son haliyle gündem oldu. Aldığı kilolar dikkat çeken Solmaz Çiros'a adeta yorum yağdı.

Kıvrak danslarıyla viral olmuştu! Gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle gündemde 2

Ünlü isme; 'eski hali daha güzeldi', 'baya kilo aldı', 'kilo alınca değişti' gibi yorumlar yapıldı.

Kıvrak danslarıyla viral olmuştu! Gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle gündemde 3

SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?

Solmaz Çiros, 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Roman kökenli dansçı, şarkıcı ve televizyon ünlüsüdür. Özellikle 2016 yılında katıldığı "Evleneceksen Gel" adlı izdivaç programıyla geniş kitlelerce tanındı.

Kıvrak danslarıyla viral olmuştu! Gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle gündemde 4

Ayrıca, "Aşk-ı Roman" adlı diziyle televizyon ekranlarında boy gösterdi ve müzik kariyerine de adım attı. Kendi şarkıları arasında "Aşkımız Buraya Kadar" ve "Asalet Gaydası" gibi parçalar bulunuyor.

Kıvrak danslarıyla viral olmuştu! Gelin adayı Solmaz Çiros son haliyle gündemde 5

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Test sonucu çıktıUyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! Test sonucu çıktı
Dizisi final yapmıştı! Sakıncalı'nin yeni adresi belli olduDizisi final yapmıştı! Sakıncalı'nin yeni adresi belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Solmaz Çiros
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.