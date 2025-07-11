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Kız almaya gidip kapıda 100'lük ve 200'lük banknotları kurdeleye dizdiler! Özlem Öz yine şaşırtmadı, tepki çekti: Görgüsüzlük yapacağınıza...

Geçtiğimiz sene mal varlıklarına el konularak şirketlerine kayyum atanan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti gösterişli hayatlarını sürdürüyor. Öz ailesi son olarak gelin almaya giderken saçtıkları paralarla gündeme geldi.

Kız almaya gidip kapıda 100'lük ve 200'lük banknotları kurdeleye dizdiler! Özlem Öz yine şaşırtmadı, tepki çekti: Görgüsüzlük yapacağınıza...
Kubra Akalın

Özlem Öz - Tayyar Öz çiftiyle ilgili iddialar sosyal medyaya damga vurmuştu. Polat çiftine yönelik soruşturması sonrası gözler bu fenomen çifte de çevrilmiş ve gösterişli yaşamları gündem olmuştu.

Kız almaya gidip kapıda 100 lük ve 200 lük banknotları kurdeleye dizdiler! Özlem Öz yine şaşırtmadı, tepki çekti: Görgüsüzlük yapacağınıza... 1

Güzellik merkezi işleten ve e-ticaretle uğraşan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında da o dönem inceleme başlatıldığı öğrenilmişti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne farklı tarihlerde yapılan ihbarlar üzerine yapılan araştırma sonucunda 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma açılmıştı.

Kız almaya gidip kapıda 100 lük ve 200 lük banknotları kurdeleye dizdiler! Özlem Öz yine şaşırtmadı, tepki çekti: Görgüsüzlük yapacağınıza... 2

Geçtiğimiz sene mal varlıklarına el konularak şirketlerine kayyum atanan Özlem Öz ve Tayyar Öz iddiaları reddetmişti. Bu süreçten bir süre sonra hayatlarına aynı şekilde devam et çift gelin almaya gitti.

Kız almaya gidip kapıda 100 lük ve 200 lük banknotları kurdeleye dizdiler! Özlem Öz yine şaşırtmadı, tepki çekti: Görgüsüzlük yapacağınıza... 3

Tayyar Öz'ün kardeşinin düğünü önce peş peşe yayınlanan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Özlem Öz gelin almak için gidilen evin kapısında kurdeleye dizdikleri paraları paylaştı. Tomarla çıkan 100'lük ve 200'lükleri gösteren Öz'e tepkiler de gecikmedi.

Kız almaya gidip kapıda 100 lük ve 200 lük banknotları kurdeleye dizdiler! Özlem Öz yine şaşırtmadı, tepki çekti: Görgüsüzlük yapacağınıza... 4

Sosyal medyada "Duvaksız gelin mi olur", "Görgüsüzlük yapacağınıza kısa kuşak takın", "Bu görgüsüzlük ne ya", "İnsanlar açlık çekiyor parasız şu görgüsüzlük", "100 TL'li görgüsüzlük de size yakışırdı" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özlem Öz
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