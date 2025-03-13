Kızıl Goncalar'dan aylık 2 milyon 200 bin TL kazandığı söylenmişti! Özcan Deniz maliyenin radarında

Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme geliyor. Özellikle kardeşi Ercan Deniz’in yaptığı açıklamalar, sanatçının hem kamuoyunda hem de yargı önünde zor bir süreç yaşamasına sebep oldu.

Kardeşinin iddiaları üzerine Özcan Deniz’in Sarıyer’deki villasına kaçak yapı eklediği öne sürülmüş ve bu sebeple savcılığa ifade vermek zorunda kalmıştı.

KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, Özcan Deniz’in kardeşi Ercan Deniz, ünlü sanatçının mali durumu hakkında açıklamalarda bulunarak, "Özcan, oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, sanatçının yüksek miktardaki kredi kartı harcamalarına dikkat çekti.

Bu açıklamaların ardından Vergi Denetim Kurulu, Özcan Deniz’in gelir ve giderlerini incelemek üzere harekete geçti. Özcan Deniz hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın inceleme başlattığı öğrenildi.