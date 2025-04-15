Kızıl Goncalar finale hazırlanıyor! Ayrılan 2 oyuncu dönüyor... Kızıl Goncalar final ne zaman?

Kızıl Goncalar'da 44. bölümün yayınlanmasının ardından finale yalnızca 2 bölüm kaldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin son çekimleri 18 Nisan Cuma günü yapılacak.

KIZIL GONCALAR FİNAL NE ZAMAN?

NOW’ın Gold Film imzalı dizisinin son bölümü 28 Nisan’da ekrana gelecek. Kızıl Goncalar'ın finaline kadar diziden ayrılan olmayacak.

Kızıl Goncalar son bölümünde daha önce ekibe veda eden 2 oyuncu da sürpriz bir dönüş yapacak.

REKLAM GELİRİ YÜZÜNDEN YAYINLANAMADI

“Kızıl Goncalar” dizisinin geçen hafta reklam azlığı nedeniyle ekrana gelmeyen 44. bölümü 14 Nisan'da yayınlandı.