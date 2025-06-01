Kızıl Goncalar'ın yıldızı Can Kızıltuğ ve Afra Karagöz aşk yaşıyor! Romantik tatil

Kızıl Goncalar'ın Can'ı yeni aşka yelken açtı. Can Kızıltuğ’un, meslektaşı Afra Karagöz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Alaçatı sokaklarında cabrio bir Mercedes’le keyifli bir tur atan ikili, Afra Karagöz’ün paylaştığı bir story ile belgelenmiş oldu. İki genç yıldızın beraberliğinin henüz yeni başladığı öğrenildi.

AFRA KARAGÖZ KAÇ YAŞINDA?

Afra Karagöz, 2002 yılında İzmir'de doğdu. Üniversite eğitimine Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okuyor. Aynı zamanda mankenlik de yapıyor ve 2017 yılında Argento Beachwear Mayo defilesinde podyuma çıktı.

Dilek Taşı dizisinde Ebru karakterine hayat veren Afra Karagöz güzelliğiyle de beğeni topluyor.