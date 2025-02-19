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  4. Kızıl Goncalar setinde kalp krizi geçirmişti! Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl? Sete geri dönecek mi?

Kızıl Goncalar setinde kalp krizi geçirmişti! Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl? Sete geri dönecek mi?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.02.2025 08:26
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Son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz Kızıl Goncalar setindeyken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Dizi hayranları ise Özcan Deniz'in sağlık durumunun nasıl olduğunu setlere dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladılar. İşte Özcan Deniz'in son durumu...

Kızıl Goncalar setinde kalp krizi geçirmişti! Özcan Deniz'in sağlık durumu nasıl? Sete geri dönecek mi?

Ailesiyle yaşadığı sorunlar sebebi ile Kızıl Goncalar setinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’in kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştı.

Annesinin eşi ve kendisi hakkındaki açıklamalarını izleyen Özcan Deniz'in tansiyonun düşmüş başı dönmeye başlamış ve ünlü oyuncu hemen hastaneye kaldırılmıştı.

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Özgü Namal başta olmak üzere dizideki rol arkadaşları da hastanede Özcan Deniz’i yalnız bırakmamıştı. Anjiyo yapılan ve tıkanık damarlar tespit edilen Deniz’in kalbine ramazan ayında stent takılacağı öğrenildi.

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SETE GERİ DÖNECEK Mİ?

Şimdilerde evinde dinlenen Özcan Deniz’in Kızıl Goncalar dizisine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz birkaç gün dinlendikten sonra sette iş başı yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Özcan Deniz Kızıl Goncalar
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