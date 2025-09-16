Kızılcık Şerbeti fragmanı yayından kaldırıldı! Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Kızılcık Şerbeti sezona olaylı başladı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda yayınlanan ilk bölümünde Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk tepkilere sebep oldu. Sosyal medyada eleştirilen bölüm RTÜK'e de şikayet edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından 'Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı?' sorularını beraberinde getirdi.

RTÜK, yaptığı açıklamada diziye inceleme başlatıldığını açıkladı. Yaşananların ardından yapım şirketi de açıklama yaparak "Hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme ya da aşağılama söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz" dedi.

Onedio'da yer alan habere göre; dizinin yeni bölüm fragmanı ise tüm platformlardan kaldırıldı.

Henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmasa da dizinin cuma günü yayınlanması bekleniyordu.

Ancak RTÜK'ün perşembe günü yapacağı toplantıda alacağı karar da dizinin yayın planı için önem taşıyor.