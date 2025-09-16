MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Kızılcık Şerbeti fragmanı yayından kaldırıldı! Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Yeni sezona iddialı başlayan Kızılcık Şerbeti hakkında RTÜK inceleme başlattı. Tepkiler sonrası Kızılcık Şerbeti fragmanı yayından kaldırıldı. Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti ne olacak merak edildi.

Kızılcık Şerbeti fragmanı yayından kaldırıldı! Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?
Kubra Akalın

Kızılcık Şerbeti sezona olaylı başladı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonda yayınlanan ilk bölümünde Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk tepkilere sebep oldu. Sosyal medyada eleştirilen bölüm RTÜK'e de şikayet edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından 'Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı?' sorularını beraberinde getirdi.

RTÜK, yaptığı açıklamada diziye inceleme başlatıldığını açıkladı. Yaşananların ardından yapım şirketi de açıklama yaparak "Hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme ya da aşağılama söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz" dedi.

Kızılcık Şerbeti fragmanı yayından kaldırıldı! Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? 1

Onedio'da yer alan habere göre; dizinin yeni bölüm fragmanı ise tüm platformlardan kaldırıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RTÜK devreye girdi! Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? RTÜK devreye girdi! Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmasa da dizinin cuma günü yayınlanması bekleniyordu.

Ancak RTÜK'ün perşembe günü yapacağı toplantıda alacağı karar da dizinin yayın planı için önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İntihar mı etti? "Acı çok ağır geldi ama..."İntihar mı etti? "Acı çok ağır geldi ama..."
Mina Demirtaş ödül gecesinde ortaya çıktı! Tarzıyla beğeni topladıMina Demirtaş ödül gecesinde ortaya çıktı! Tarzıyla beğeni topladı

Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.