Kızılcık Şerbeti için geri sayım başladı! Yeni bir isim daha katıldı

Zaman atlamasıyla başlayacak olan “Kızılcık Şerbeti" dizisinin 4. sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizide bir değişiklik olmazsa 12 Eylül Cuma akşamı yeni bölüm izleyici karşısına çıkacak. Diziye “Birsen” rolüyle Sibel Şişman katılacak.

Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin 4. Sezon çekimleri 23 Ağustos Cumartesi günü başlıyor.

Özgür Sevimli’nin yöneteceği dizide yine beklenmedik olaylar, entrikalar yaşanacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; zaman atlamasıyla başlayan diziye “Birsen” rolüyle Sibel Şişman katılacak.

Yeni gelen bilgiye göre dizi 4. sezonu yeni bir değişiklik olmazsa 12 Eylül Cuma akşamı açacak.

Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
