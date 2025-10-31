MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti'nde 4 ayrılık birden! Başrolün vedası sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti şimdi de ayılık iddialarıyla gündeme geldi. Yeni sezondaki sahneleriyle tartışmalara yol açan fenomen dizide 4 ismin veda edeceği ortaya çıktı. Başrolün veda edecek isimler arasında yer alması sosyal medyada tepki çekti.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 ayrılık birden! Başrolün vedası sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti şimdi de ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizide iddialara göre adeta yaprak dökümü yaşanacak.

Kızılcık Şerbeti nde 4 ayrılık birden! Başrolün vedası sosyal medyayı ayağa kaldırdı 1

DiziDoktoru'nun haberine göre; Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Mustafa Ünal rolündeki Emrah Altıntoprak, Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem ve Firaz rolündeki Batuhan Bozkurt Yüzügüleç diziden ayrılacak.

Kızılcık Şerbeti nde 4 ayrılık birden! Başrolün vedası sosyal medyayı ayağa kaldırdı 2

Dizideki ayrılık iddiaları kısa sürede sosyal medyada yayılırken izleyicilerden de tepki gecikmedi. Kızılcık Şerbeti hayranları; 'Erken final yapacak galiba', 'Herkes gider Nilay kalır', 'Doğa'sız olur mu hiç', 'Umarım doğru değildir' gibi yorumlar yaptılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlerdir hastanede! Ziyaretçi yasağı getirildi Günlerdir hastanede! Ziyaretçi yasağı getirildi
Düğün hediyesi ortaya çıktı! Lüks aracıyla Nişantaşı'nda tur attı Düğün hediyesi ortaya çıktı! Lüks aracıyla Nişantaşı'nda tur attı

Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.