Kızılcık Şerbeti'nde 4 ayrılık birden! Başrolün vedası sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti şimdi de ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizide iddialara göre adeta yaprak dökümü yaşanacak.

DiziDoktoru'nun haberine göre; Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Mustafa Ünal rolündeki Emrah Altıntoprak, Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem ve Firaz rolündeki Batuhan Bozkurt Yüzügüleç diziden ayrılacak.

Dizideki ayrılık iddiaları kısa sürede sosyal medyada yayılırken izleyicilerden de tepki gecikmedi. Kızılcık Şerbeti hayranları; 'Erken final yapacak galiba', 'Herkes gider Nilay kalır', 'Doğa'sız olur mu hiç', 'Umarım doğru değildir' gibi yorumlar yaptılar.