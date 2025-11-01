Kızılcık Şerbeti'nde başrolün vedası kesinleşti! Yapımcıdan açıklama gecikmedi

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti şimdi de ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı fenomen dizide adeta yaprak dökümü başlıyor.

Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Mustafa Ünal rolündeki Emrah Altıntoprak, Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem ve Firaz rolündeki Batuhan Bozkurt Yüzügüleç diziden ayrılacağı iddia edildi.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, X hesabından yaptığı paylaşımla Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılacağını resmen açıkladı.

Turgut, Türkoğlu'nun sevenlerini üzen mesajda; ''Dizimizin değerli oyuncusu Sıla Türkoğlu 113. bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113 bölüme kadar devam edecektir. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla. Yolun açık olsun.'' ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN AÇIKLAMA

Turgut'un mesajının ardından ünlü oyuncu da ayrılığı doğruladı. Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceğini şu sözlerle duyurdu:

''Sevgili Faruk Bey, bana çok güzel bir yol açtığınız için teşekkürü borç bilirim. Sevgimiz hep baki, başka nice güzel işlerde beraber olmak dileğiyle. Gece gündüz demeden emek veren bütün ekibimize de ayrıca teşekkür etmek isterim''