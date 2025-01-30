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Kızılcık Şerbeti'nde bomba bir isim daha! Tüm dengeler değişecek

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2025 13:54
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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı diziye yeni bir isim dahil oldu. Bu transfer ile dizideki dengelerin yine değişeceği konuşulmaya başlandı.

Kızılcık Şerbeti'nde bomba bir isim daha! Tüm dengeler değişecek

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Cuma akşamlarına damga vuran diziye bomba bir transfer gerçekleşti. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizide bu defa yine tüm dengeler değişecek.

2 kızılcık

USTA OYUNCU KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; şu günlerde Baldız adlı filmde oyuncu, hem de yönetmen olarak görev alan Hamdi Alkan “Kızılcık Şerbeti”nde “Ulvi” rolüne hayat verecek.

hamdi alkan

Usta aktörün fenomen dizide Fatih Gühan’ın hayat verdiği “İlhami”karakterinin babasına hayat vereceği ve oğlunun kendisinden yardım istemesi üzerine hikâyeye dahil olacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Kızılcık Şerbeti
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