Kızılcık Şerbeti'nde bomba bir isim daha! Tüm dengeler değişecek

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Cuma akşamlarına damga vuran diziye bomba bir transfer gerçekleşti. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizide bu defa yine tüm dengeler değişecek.

USTA OYUNCU KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; şu günlerde Baldız adlı filmde oyuncu, hem de yönetmen olarak görev alan Hamdi Alkan “Kızılcık Şerbeti”nde “Ulvi” rolüne hayat verecek.

Usta aktörün fenomen dizide Fatih Gühan’ın hayat verdiği “İlhami”karakterinin babasına hayat vereceği ve oğlunun kendisinden yardım istemesi üzerine hikâyeye dahil olacağı öğrenildi.