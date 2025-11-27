Kızılcık Şerbeti'nde hikaye değişiyor! Kadroya bir yeni isim daha

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde adeta yaprak dökümü yaşandı.

Senaryosu değiştirilen ve reytingleri düşen 'Kızılcık Şerbeti'nin en popüler dört karakteri Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç projeden ayrıldı.

Projeye veda eden isimlerin yerine ise tek tek yeni isimler gelmeye başladı. Diziye Salih karakteri dahil oluyor. 115. bölüm itibariyle hikâyesi başlayan role Barış Onan hayat verecek.

Barış Onan daha önce, “Deniz Yıldızı” ve “Arak” dizilerinde rol almıştı.