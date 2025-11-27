MAGAZİN

Kızılcık Şerbeti'nde hikaye değişiyor! Kadroya bir yeni isim daha

Show TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisinde yaprak dökümü yaşandı. Projeye 4 isim birden veda etti. Kadrodan ayrılan isimlerin yerine ise yeni isimler dahil olmaya başladı. Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha katıldı.

Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde adeta yaprak dökümü yaşandı.

Senaryosu değiştirilen ve reytingleri düşen 'Kızılcık Şerbeti'nin en popüler dört karakteri Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç projeden ayrıldı.

Kızılcık Şerbeti nde hikaye değişiyor! Kadroya bir yeni isim daha 1

Projeye veda eden isimlerin yerine ise tek tek yeni isimler gelmeye başladı. Diziye Salih karakteri dahil oluyor. 115. bölüm itibariyle hikâyesi başlayan role Barış Onan hayat verecek.

Kızılcık Şerbeti nde hikaye değişiyor! Kadroya bir yeni isim daha 2

Barış Onan daha önce, “Deniz Yıldızı” ve “Arak” dizilerinde rol almıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
