Kızılcık Şerbeti'nde kriz patlak verdi! Diziden ayrılanların ilk hamlesi aynı oldu

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe ayrılıklar yaşandı.

Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Mustafa Ünal rolündeki Emrah Altıntoprak, Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem ve Firaz rolündeki Batuhan Bozkurt Yüzügüleç projeye veda etti.

Emrah Altıntoprak projeye veda eder etmez dizideki partneri Feyza Civelek'i sosyal medyadan takipten çıktı.

Sıla Türkoğlu da Feyza Civelek'i ve Doğukan Güngör'ü Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Sıla Türkoğlu peş peşe fotoğraflar paylaşıp veda mesajı yayınladı. Ünlü isim karelerde diziden daha önce ayrılan isimlere yer verdi.

Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek ile olan herhangi bir karesini paylaşmadı.