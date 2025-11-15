MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti'nde kriz patlak verdi! Diziden ayrılanların ilk hamlesi aynı oldu

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe ayrılıklar yaşandı. Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu'nun vedasının ardından yaptıkları sosyal medya hamleleri dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nde kriz patlak verdi! Diziden ayrılanların ilk hamlesi aynı oldu
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe ayrılıklar yaşandı.

Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Mustafa Ünal rolündeki Emrah Altıntoprak, Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem ve Firaz rolündeki Batuhan Bozkurt Yüzügüleç projeye veda etti.

Emrah Altıntoprak projeye veda eder etmez dizideki partneri Feyza Civelek'i sosyal medyadan takipten çıktı.

Kızılcık Şerbeti nde kriz patlak verdi! Diziden ayrılanların ilk hamlesi aynı oldu 1

Sıla Türkoğlu da Feyza Civelek'i ve Doğukan Güngör'ü Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Kızılcık Şerbeti nde kriz patlak verdi! Diziden ayrılanların ilk hamlesi aynı oldu 2

Sıla Türkoğlu peş peşe fotoğraflar paylaşıp veda mesajı yayınladı. Ünlü isim karelerde diziden daha önce ayrılan isimlere yer verdi.

Kızılcık Şerbeti nde kriz patlak verdi! Diziden ayrılanların ilk hamlesi aynı oldu 3

Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek ile olan herhangi bir karesini paylaşmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'
Ölüm nedeni belli oldu! Kızı Aslı Saba Abacı ilk kez konuştuÖlüm nedeni belli oldu! Kızı Aslı Saba Abacı ilk kez konuştu

Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Polonya – Hollanda maçında Szymanski sakatlandı!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! 10 bin TL cezası var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.