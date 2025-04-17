MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti'nde kriz sonunda patlak verdi! Sibel Taşçıoğlu senaristi takipten çıktı! Açıklama gecikmedi

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Pembe' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun diziye veda etmesi büyük ses getirdi. Ünlü ismin diziden ayrılışına dair birçok iddia ortaya atılırken kriz sonunda patlak verdi. Taşçıoğlu dizinin senaristini takipten çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde kriz sonunda patlak verdi! Sibel Taşçıoğlu senaristi takipten çıktı! Açıklama gecikmedi
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” son bölümleriyle sosyal medyayı salladı.

Dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun hikayesinin biterek projeye veda etmesi büyük ses getirdi. Taşçıoğlu'nun diziden çıkartılmasıyla birlikte birçok iddia ortaya atıldı.

kızılcık 3

Sibel Taşçıoğlu yayınladığı veda mesajında da "3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım ,tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşçakalın... Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.

kızılcık 5

Taşçıoğlu vedasının ardından şaşırtan bir hamlede bulundu ve dizinin senaristi Zeynep Gür'ü Instagram hesabından takipten çıkardı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Taşçıoğlu'nun kendisini takipten çıkardığını haberlerden öğrenen Zeynep Gür'den yanıt gecikmedi. Ünlü senarist; "Vallahi bende haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Bu bir hikaye meselesiydi. Hep profesyonel düşündüm ve böyle devam edecek. Dizi mantığında hikaye esastır. Bizim amacımız da hikayenin bir otuz bölüm daha devam etmesidir. Ben kendisini takip ediyorum. Tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum. Şahane oyunculuğu için de kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İkili arasında yaşanan bu gelişme sonrası, usta oyuncunun senaristlerle anlaşmazlık yaşadığı iddiaları yeniden gündeme geldi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekranlardan uzaktı! Son hali gündem olduEkranlardan uzaktı! Son hali gündem oldu
Şakir Paşa Ailesi setindeki yangının fotoğrafları ortaya çıktı! Oyuncular tek tek evlerine gönderildi Şakir Paşa Ailesi setindeki yangının fotoğrafları ortaya çıktı! Oyuncular tek tek evlerine gönderildi

Anahtar Kelimeler:
Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

Son kez sete çıktı! Final bölümünden görüntüler ifşa oldu

Son kez sete çıktı! Final bölümünden görüntüler ifşa oldu

Rasim Ozan’a tepkiler çığ gibi! Ahmet Hakan da canlı yayında kendisini tutamadı

Rasim Ozan’a tepkiler çığ gibi! Ahmet Hakan da canlı yayında kendisini tutamadı

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte beklentiler

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte beklentiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.