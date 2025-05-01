Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe ayrılıklar! Pembe ve Meri'den sonra şimdi de...

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayını almasının hemen ardından kadrosunda yaptığı şaşırtıcı değişikliklerle gündeme bomba gibi düştü. Dizi, hikâyenin tıkandığı gerekçesiyle Pembe karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nu kadrodan çıkarmış, bu karar sosyal medyada adeta infial yaratmıştı.

Kızılcık Şerbeti hayranları Sibel Taşçıoğlu’nun vedasını hâlâ sindirememişken, bu kez de 3. sezonda diziye Meri karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu’nun da ayrılacağı duyuruldu.

KIZILCIK ŞERBETİ FİNALİ NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide bir bomba ayrılık daha yaşandı. 3 sezondur dizide Metehan karakterini canlandıran genç oyuncu Rahimcan Kapkap, 30 Mayıs’ta yayınlanacak sezon finali bölümünde Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek.



Arka arkaya gelen oyuncu ayrılıkları, dizinin sıkı takipçileri tarafından "dizinin ruhunun bozulduğu" şeklinde yorumlandı. Pek çok kullanıcı yapım ekibine senaryo tekrarlarından kaçınmak yerine yeni karakterlerin geliştirilmesi çağrısında bulundu.