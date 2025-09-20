Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişti! Firaz'ın yasak aşkı Doğa değil Demet oldu! Sosyal medya yine karıştı

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezona iddialı bir giriş yapmıştı. Dizinin yeni bölümüne Doğa ile Firaz karakterlerinin yasak aşkı damga vurmuş bu sahneler izleyicin tepkisini çekmişti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurul’a ulaşan şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı. Şahin, bahse konu yapımla ilgili gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını duyurdu.

RTÜK incelemesi sonrası dizinin yeni bölüm fragmanı tüm platformlardan kaldırıldı ve senaryo değişikliğine gidildiği açıklandı.

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen fenomen dizi yine izleyicileri tatmin edemedi. Dizide Doğa ile Firaz aşkı engellendi ama Firaz'ın aldatma sahnesine devam edildi.

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Firaz karakterinin yasak aşkı 'Demet' oldu. Yüzü görünmeyen Demet'in kim olduğu ise merak ediliyor.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada, 'Sorun aile içi aldatma konusu mu yoksa kadının aldatması mı?', 'İlla aldatacak yani', 'Yani aldatıyor ama Doğa değil, izlenecek bir tarafı kalmadı', 'İlla bir aldatma olacak yeni', 'Rezillik gerçekten' gibi yorumlar yapıldı.