Kızılcık Şerbeti'nde sırlar ortaya çıkıyor! Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç projeye veda edecek

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyada 'en çok konuşulanlar' listesine girmeyi başarıyor. Her sahnesi olay olan dizide Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in hayat verdiği Firaz karakterinin yasak aşk sahnesi izleyenlerden tepki çekti. Yüzgüleç'in sahnelerinde senaryo değişikliği yapılırken beklenmedik bir karar alındı.

Öznur Yaslı İkier

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Dizinin son bölümlerine Doğa ile Firaz karakterlerinin yasak aşkının ortaya çıkması damga vurmuştu.

Seyircilerin tepkisini çeken sahneler sonrası senaryo değişikliğine gidildi ve Firaz'ın yasak aşkı Demet olarak değiştirildi. Ancak izleyiciler bunu da istemedi.

Özgür Sevimli’nin yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Firaz'a hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in hikayesine son verildi.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANACAK

Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi. Dizide, Işıl karakterine hayat veren ve Ece İrtem'in de projeye veda edeceği öğrenildi.

