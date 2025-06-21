Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü! 4 isim birden veda ediyor... İsimler belli oldu

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 103. bölümle sezon finali yaptı.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizide yeni sezonda bazı isimlerin yer almayacağı öğrenilmişti. Bu isimler sonunda belli oldu.

Üç yıl boyunca izlenme rekorları kıran dizinin sezon finali öncesi Meri’ye hayat veren Şebnem Bozoklu, final sonrası da Rahimcan Kapkap ekibe veda etmişti.

YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Emrah Altıntoprak’ın hayat verdiği Mustafa Ünal’ın elinde silah çıldırdığı anların ardından kimlerin gideceği, kimlerin kalacağı merak ediliyordu.

İlk gelen bilgiler dört oyuncunun ayrılacağı yönündeydi. Bu isimler de belli oldu. “Kızılcık Şerbeti” dizisinin Gökhan’ı Hasan Emre Avcı, Leman’ı Sevim Erdoğan, Kayhan’ı Soydan Soydaş ve bıyıklı lakaplı Haluk’u Erol Erarslan ekibe veda edecek.