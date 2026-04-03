Kızılcık Şerbeti'nden apar topar gönderilmişti! Doğukan Güngör'ün yeni adresi belli oldu

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz aylarda gözaltına alınan isimlerden biri de Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör olmuştu.

Doğukan Güngör'ün test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ani bir kararla ünlü isim projeden gönderildi. Doğukan Güngör'ün yeni bir projede rol alıp almayacağı merak edilirken beklenen haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Güngör, Kanal D’nin “Haysiyet” dizisi ile anlaşmaya vardı. Başta kış dizileri arasında adı geçen daha sonra ise yeni sezona ertelenen diziyi Eda Teksöz yönetecek.

Süreç Film’in bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü dizinin senaryo ve hikâyesi Mustafa Becit imzası taşıyor. Doğukan Güngör’ün partner görüşmeleri ise devam ediyor.