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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Özge Özacar Bulutların Üzerinde dizisinde başrolü kaptı!

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar sezona merak edilen bir diziyle dönüyor. Geçtiğimiz sezon son anda ertelenen Bulutların Üzerinde dizisiyle anlaşan Özacar başrolü kaptı.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Özge Özacar Bulutların Üzerinde dizisinde başrolü kaptı!
Kubra Akalın

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Görkem karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Özge Özacar'ın diziden ayrılığı hem seyirciyi hem de oyuncunun sevenleri üzmüştü.

Kızılcık Şerbeti dizisine veda eden Özacar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İlk günden bugüne zaman ne kadar hızlı geçti. Görkem'i canlandırmak ve hikayesini anlatmak benim için büyük bir mutluluktu. Birlikte çalıştığım değerli ustalarım, hocalarım ve kıymetli oyuncu arkadaşlarım, kamera arkasında emek veren tüm yol arkadaşlarım, sizleri çok seviyorum! Ve değerli seyircilerimiz, her şey için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar yeni sezon için anlaşma yaptı.

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Dedikoducu Çocuk hesabından yapılan paylaşıma göre; güzel oyuncu Özge Özacar'ın yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak Bulutların Üzerinde dizisinin başrolü olduğu iddia edildi.

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GEÇTİĞİMİZ SEZON ERTELENDİ

Artvin Hopa'da çekimleri yapılacak dizinin geçtiğimiz sezon yayınlanması planlanmış ancak 2025 Eylül ayına ertelenmişti.

Mynet'in Sesi
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Özge Özacar
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