Kızılcık Şerbeti'ne bir isim daha! Hikayenin seyri değişiyor

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümüyle sosyal medyada konuşulanlar arasına girmeyi başaran dizinin hikayesi gittikçe değişiyor. Fenomen dizinin kadrosunda yeni bir isim daha dahil oldu.

Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti cuma akşamlarına damga vuruyor.

Oyuncu kadrosunda değişikliklerin yaşandığı fenomen diziye yeni bir isim dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin kadrosuna son olarak Gökberk Yıldırım katıldı.

Kızılcık Şerbeti ne bir isim daha! Hikayenin seyri değişiyor 1

Rüzgârlı Tepe dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu “Yağız” karakterine hayat verecek.

Gökberk Yıldırım, fenomen dizide Özge Borak’ın canlandırdığı Salkım’ın arkadaşı Rukiye’nin oğlu olarak diziye dahil olacak.

