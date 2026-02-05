Kızılcık Şerbeti'ne bir isim daha! Hikayenin seyri değişiyor

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti cuma akşamlarına damga vuruyor.

Oyuncu kadrosunda değişikliklerin yaşandığı fenomen diziye yeni bir isim dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin kadrosuna son olarak Gökberk Yıldırım katıldı.

Rüzgârlı Tepe dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu “Yağız” karakterine hayat verecek.

Gökberk Yıldırım, fenomen dizide Özge Borak’ın canlandırdığı Salkım’ın arkadaşı Rukiye’nin oğlu olarak diziye dahil olacak.