Nesrin Cavadzade'nin yeni adresi belli oldu! İddialı diziye girdi

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi birbirinden başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade setlere geri dönüyor.

Ünlü oyuncu Kanal D için hazırlanan Pastel Film imzalı “Daha On Yedi” projesinin kadrosuna dahil oldu. Cavadzade, dizide hikâyenin merkezindeki Şebnem karakterine hayat verecek.

Emre Kabakuşak’ın yönetmen koltuğunda oturacağı dizinin senaryosu Redife Zerener ve Gökhan Korkusuz imzası taşıyor. Dizinin çekimleri Bodrum’da gerçekleştirilecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hazırlıkları süren projede Cavadzade dışındaki başroller henüz netleşmedi. Diğer oyuncular için görüşmeler devam ederken, kadronun önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.