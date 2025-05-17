Kızılcık Şerbeti'ne veda etmişti! Özge Özacar kırmızı halıda siyahlar içinde! Beğeni yağdı

Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Görkem' karakteri ile hafızalarda yer edinen Özge Özacar bir süredir ekranlarda yer almıyor.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim 3. kez Cannes Film Festivali’ne katıldı. Özacar, dünya prömiyeri yapılacak olan Eddington Ari filminin gösterimi kapsamında, festivalin en prestijli anlarından biri olan kırmızı halı seremonisinde boy gösterdi.

Geceye, Tayfun Kaba imzalı siyah kabarık bir elbiseyle katılan Özge Özacar bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Özge Özacar'ın Cannes pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzelsin', 'mükemmel' gibi yorumlar yapıldı.