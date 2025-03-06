Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha! Kıvılcım'a komşu geliyor

cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı söylentileri dolaşırken dizinin 4. sezonunun da çekileceği iddia edildi.

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı diziye yeni bir isim daha dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre daha önce Kurtlar Vadisi, Aşkın Tadı ve Yargı dizilerinde rol alan Elif Melda Yılmaz Kıvılcım'ın komşusu olarak hikayeye girdi. Elif Melda Yılmaz dizide Beril karakterine hayat verecek.