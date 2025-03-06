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  4. Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha! Kıvılcım'a komşu geliyor

Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha! Kıvılcım'a komşu geliyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2025 15:45
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Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun da çekileceği söylentileri gündeme gelirken projeye yeni bir isim daha dahil oldu. Kızılcık Şerbeti'ne Kıvılcım'ın komşusu karakterine hayat verecek olan Elif Melda Yılmaz katıldı.

Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha! Kıvılcım'a komşu geliyor

cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin final yapacağı söylentileri dolaşırken dizinin 4. sezonunun da çekileceği iddia edildi.

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı diziye yeni bir isim daha dahil oldu.

ELİF MELDA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre daha önce Kurtlar Vadisi, Aşkın Tadı ve Yargı dizilerinde rol alan Elif Melda Yılmaz Kıvılcım'ın komşusu olarak hikayeye girdi. Elif Melda Yılmaz dizide Beril karakterine hayat verecek.

kııvlcım

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
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