Kızılcık Şerbeti Nilay diziden ayrılıyor mu? Feyza Civelek kaosu...

Kızılcık Şerbeti bitiyor mu, Nilay'a hayat veren Feyza Civelek diziden ayrılıyor mu? Dizi seyircisi Faruk Turgut'un sözleri sonrası X'te bu konuyu konuşuyor. İşte yaşanan tüm gelişmeler...

Ünlülere yönelik yürütülen geniş çaplı uyuşturucu madde soruşturması kapsamında kan ve saç örneği veren oyuncu Feyza Civelek'in test sonuçlarının pozitif çıkması sonrası gözler yapımcıya çevrilmişti. Benzer durumu yaşayan başrol Doğukan Güngör'in diziden çıkarılması sonrası Feyza Civelek'in de akıbeti merak edilmeye başlandı.

DOĞUKAN GÜNGÖR AÇIKLAMASI

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Feyza Civelek'in akıbeti hakkında konuştu. Yapımcı, Doğukan Güngör'ün diziden çıkarılmasında kendisinin payı olmadığını dile getirdi.

Faruk Turgut, Doğukan Güngör hakkında "Oradaki en büyük şanssızlığı ilk operasyonlardan birine denk gelmesinden kaynaklı. Talihsiz bir şey başına geldi ve kanal TMSF'ye bağlandığı için yasaklı madde kullanan oyuncuların Show TV dizilerinde oynamaması için bir talimatları olduğu söylendi. Doğukan giderken dizi devam ediyordu ve kanalın böyle bir talebi olunca ben uymak zorundayım" dedi.

"FEYZA GİDERSE DİZİ BİTEBİLİR"

Faruk Turgut, Feyza Civelek'in diziden çıkarılma ihtimaline karşı ise "Şu an dizi yayında değil. Eylül ayına kadar daha 4 aylık bir süreç var. Bu 4 ayda neler olur, ne biter? Kanal satılır mı? Kanalda başka bir yapılanmaya geçilir mi? Bugünden konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Feyza giderse dizi bitebilir. Bu dizinin senaristi Melis hanım. Allah kimseyi kızıyla, çocuğuyla sınamasın. Melis hanımı zor bir durumda bırakacak işin içinde ben de olmam" diyerek olay oldu.