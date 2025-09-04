MAGAZİN

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu bir anlaşmaya daha imza attı! Reklam filminden bakın ne kadar kazandı

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu yeni sezon öncesi yeni bir anlaşmaya daha imza attı. Türkoğlu, bir tekstil markasının reklam filminde rol aldı ve karşılığında 10 milyon TL kazandı.

Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, hem özel yaşamıyla hem de dizideki başarılı performansıyla sıkça gündeme geliyor.

KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Son dönemde özel hayatıyla dikkat çeken Sıla Türkoğlu, yeni sezon öncesi yeni bir anlaşmaya daha imza attı. Bir tekstil markasının reklam filminde rol alan oyuncunun bu anlaşmadan 10 milyon TL kazandığını öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti nin Doğa sı Sıla Türkoğlu bir anlaşmaya daha imza attı! Reklam filminden bakın ne kadar kazandı 1

Geçtiğimiz günlerde işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlenme teklifi alan oyuncu Sıla Türkoğlu evlilik hazırlığı yapıyor.

Kızılcık Şerbeti nin Doğa sı Sıla Türkoğlu bir anlaşmaya daha imza attı! Reklam filminden bakın ne kadar kazandı 2

Ünlü isim daha önce konuk olduğu bir programda sevgilisi Ata Ayyıldız ile nasıl tanıştıklarını anlatmıştı:

Kızılcık Şerbeti nin Doğa sı Sıla Türkoğlu bir anlaşmaya daha imza attı! Reklam filminden bakın ne kadar kazandı 3

"İki sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sosyal medyadan takip etmiş ama benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Bodrum'da bir kampa gittim tesadüfen o da oradaydı. Bir kahve içtik ve başladık."

