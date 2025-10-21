MAGAZİN

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sokak stili tam not aldı

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Londra tatiline çıkan ünlü ismin şehir sokaklarında verdiği pozlar kısa sürede beğeni topladı.

Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, hem özel yaşamıyla hem de dizideki başarılı performansıyla sıkça gündeme geliyor.

Sıla Türkoğlu, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Ata Ayyıldız ile birlikte tatile çıktı. Daha önce birlikte farklı destinasyonlarda tatil yapan çiftin bu kez adresi Londra oldu.

Sıla Türkoğlu, İngiltere sokaklarında verdiği pozlarla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, o anları 2.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kahverengi kalp emojisiyle paylaştı.

Sıla Türkoğlu'nun mini etek ve ceket kombini takipçilerinden tam not aldı.

